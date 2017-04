Achterhoek legt 'internet' zelf aan

HENGELO - Om snel internet in het buitengebied te realiseren, willen Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude IJsselstreek en Zutphen een zogenoemde breedbandconnectiviteit.

Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Breedbandinternet komt er pas bij deelname van tenminste één internetprovider die de glasvezelaansluitingen wil realiseren.

Kosten vallen tegen

Na jaren van plannen maken werden de zeven Achterhoekse gemeenten opnieuw geconfronteerd met uitstel voor de aanleg van snel internet in hun buitengebieden. Investeringsfonds CIF kampt met tegenvallende kosten, voornamelijk door de lange afstanden die overbrugd moeten worden.

De onzekere planning van CIF is voor de gemeenten reden om de lege buis aan te leggen. Op deze manier willen zij het buitengebied commercieel aantrekkelijk maken voor providers. De voorbereidingen voor de aanleg starten binnenkort. Later dit jaar nemen de gemeenteraden een besluit over de bijbehorende investeringen.

'We kunnen niet zonder stabiel internet'

'Onze inwoners en bedrijven in het gebied kunnen niet zonder een goede stabiele internetverbinding', zegt wethouder Paul Seesing van Bronckhorst. 'We denken met de aanleg van deze buis een goede oplossing gevonden te hebben, die marktpartijen de mogelijkheid biedt om hun economische activiteiten naar het buitengebied uit te breiden.'

Seesing is teleurgesteld in het Rijk. 'Aangezien ook de rijksoverheid geen concrete stappen neemt om van internet een basisvoorziening te maken, pakken wij de handschoen op. Wij zetten alles op alles om dit geregeld te krijgen.'

Zie ook: Wat is CIF?