Statushouders komen vooral in Hengstdal en Hatert terecht

NIJMEGEN - Statushouders die een woning toegewezen krijgen in Nijmegen komen vooral in Hengstdal of Hatert terecht. De wens is om deze mensen te spreiden over de stad, maar in de praktijk blijkt dat de beschikbaarheid van woningen in de lagere sociale huurklasse dit niet toelaat.

Hoogst haalbare In Lent, dat op de derde plaats staat wat betreft het huisvesten van statushouders, worden geschikte nieuwe woningen gebouwd. Elders in de stad loopt men echter tegen het probleem aan dat er in bepaalde wijken weinig sociale huurwoningen zijn. Maar ook dat mensen die qua inkomen uit hun huurwoning zijn gegroeid toch de woning niet willen verlaten. De gemeente heeft met woningcorporaties afgesproken dat deze zich maximaal inspannen voor een evenwichtige spreiding, maar geeft aan dat de huidige spreiding voor dit moment het hoogst haalbare is.

