Torgau - een historische ontmoeting met een bijsmaak

Foto: publiek domein

TORGAU - Torgau aan de Elbe is officieel de geschiedenis ingegaan als de plek waar op 25 april 1945 de Amerikaanse en Russische troepen elkaar ontmoetten. Die ontmoeting is in de dagen daarna nog eens dunnetjes overgedaan voor de pers, waarbij GI's en Russen elkaar op de foto lachend de hand schudden en de Amerikaanse commandant voor het oog van draaiende camera's in een roeiboot de rivier oversteekt, gadegeslagen door tientallen officieren en honderden soldaten van beide kanten. De eigenlijke eerste ontmoeting was een paar kilometer verderop in een gruwelijker decor.

In de ochtend van die 25e april ontmoette een Amerikaanse patrouille onder bevel van luitenant Kotzbue (foto boven) - publiek domein) aan de oostkant van de Elbe tussen Strehla en Lorenzkirch een Russische eenheid. Dat gebeurde bij een opgeblazen pontonbrug aan de Elbwiese, een weiland aan de oever van de rivier dat op dat moment bezaaid lag met de lijken van talloze Duitse vluchtelingen. Veel slachtoffers waren omgekomen toen de Wehrmacht drie dagen daarvoor de pontonbrug had opgeblazen, compleet met alle vluchtelingen die zich op dat moment op de brug bevonden. In de dagen daarna waren er nog eens tal van slachtoffers gevallen door Russische beschietingen. De 'lijkenweide' van Lorenzkirch - publiek domein Een Russische politiek commissaris, standaard aanwezig bij alle Russische eenheden, vond het 'lijkenveld' niet zo'n passende omgeving om de historische ontmoeting op de gevoelige plaat vast te leggen en beval de Amerikanen een eind verderop, bij Kreinitz, opnieuw de Elbe over te steken. Omdat even later bij Torgau ook een ontmoeting plaatsvond en die plek het meest fotogeniek bleek, werd uiteindelijk Torgau de officiële plek voor de link-up tussen oostelijke en westelijke geallieerden.