Cultuurgebouw Tiel gaat Zinder heten

TIEL - Directeur Ruud van Zuilen van theater De Agnietenhof in Tiel heeft dinsdagmiddag de naam van het nieuwe Tielse cultuurgebouw bekendgemaakt. Uit misschien wel honderd namen tijdens creatieve sessies van gebruikers van het gebouw is de naam Zinder naar voren gekomen.

Eind dit jaar gaan verschillende culturele instellingen gebruik maken van het gebouw Zinder. Zo komen de bibliotheek Rivierenland en het centrum voor kunstzinnige vorming de Plantage in het gebouw. Wethouder Melissen denkt aan een ingebruikname in oktober.

Geen logo

De namen moesten aan een aantal criteria voldoen. Zo moest de naam kort zijn, het liefst in de Nederlandse taal en positieve associaties oproepen. Daarnaast moest de naam in combinatie met activiteiten te gebruiken zijn, zoals: Poppodium Zinder of Café Zinder.

De parkeergarage onder het complex blijft parkeergarage Westluidense Poort heten. De gebruikers willen de naam uiteindelijk ook op de gevel zichtbaar maken, maar er is nog geen logo voor ontworpen. De naam Zinder is pas dinsdagochtend door juristen gedeponeerd in de Benelux.

Het zangkoor Zinder in Zaltbommel heeft geen bezwaar tegen het gebruik van de naam voor het cultuurcentrum. Ze willen wel graag een keer optreden in Zinder in Tiel.