Hulpdiensten rukken massaal uit naar AkzoNobel

ARNHEM - De hulpdiensten in de regio Arnhem zijn massaal uitgerukt naar het terrein van AkzoNobel aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Wat er precies aan de hand is, is nog onbekend.

De hulpdiensten hebben opgeschaald. Dat gebeurde vorige week ook al, toen werd er alarm gegeven om een giftige stof. Een persoon zou dat hebben ingeademd, maar hij bleek verkouden. Zie ook: Alarm om giftige stof bij AkzoNobel; 'slachtoffer' blijkt verkouden