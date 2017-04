Geen explosiegevaar meer bij brand AkzoNobel

ARNHEM - Er woedt brand bij chemicaliënfabriek AkzoNobel in Arnhem. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het terrein aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Er was lange tijd gevaar op een stofexplosie. Doordat de ruimte kon worden geventileerd is dat gevaar geweken. De brand is nog niet onder controle.

19.50 Het gevaar is geweken, de brand is nog niet onder controle. We sluiten het liveblog, de overige ontwikkelingen melden wij via de reguliere berichtgeving.

19.25 De brandweer heeft kunnen ventileren. Het gevaar voor een stofexplosie is weg. De brandweer kan nu aan de slag om een smeulend goedje, de stof CMC, te blussen. CMC is een stof die wordt gebruikt in bijvoorbeeld tandpasta.

19.15 De kaart van het industrieterrein. Het omcirkelde gebied is AkzoNobel

19.07 'De rook neemt af', meldt verslaggever Sander Maassen van den Brink. 'Er wordt vooral geprobeerd om te voorkomen dat de brand overslaat naar de ruimte met de alcohol.'

19.00 Er is nu een overleg over de gevolgen voor de omgeving. Zo wordt er besloten of het bedrijventerrein ontruimd moet worden.

18.50 In verband met de brand gaat Thuis in Gelderland op Radio Gelderland in ieder geval een halfuur langer door.

18.45 Mocht de alcohol, in de ruimte boven de brand, geraakt worden dan wordt de Westervoortsedijk afgesloten.

18.32 Het is erg heet voor de brandweer. In de ruimte is het zo warm geworden, dat de brandweer er moeilijk bij kan. Er worden meer brandweermannen opgeroepen.

18.21 Veel hulpdiensten op het industrieterrein. De brandweer is op dit moment in overleg over de bestrijding van het vuur.

18.15 Er zijn geen berichten over gewonden. AkzoNobel ligt op industrieterrein De Kleefse Waard.

18.05 Rene Bierman over de brand: 'Niet meer schadelijk dan normale rook.'

18.00 De rook bij AkzoNobel. In en rondom Arnhem wordt stank gemeld. De woordvoerder van de brandweer meldt dat de rook niet chemisch van aard is.

17.55 Beelden vanaf het terrein. Er is kans op stofexplosie.

17.50 Een advies van de brandweer. Sluit ramen en deuren. In Huissen meldt iemand een lucht van verbrand plastic.

17.45 Paul Clappers meldt dat er 'een serieuze fik' is.

17.40 We starten een liveblog. De hulpdiensten zijn ter plaatse, volgens de woordvoerder is er geen explosiegevaar.

De brand woedt op de tweede verdieping bij een droogmachine. Op de derde verdieping staat een voorraad alcohol. Volgens de woordvoerder is er geen explosiegevaar. Er is ook een schuimmachine meegenomen.

De hulpdiensten hebben opgeschaald. Dat gebeurde vorige week ook al, toen werd er alarm gegeven om een giftige stof. Een persoon zou dat hebben ingeademd, maar hij bleek verkouden.

