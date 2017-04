'Daar vond ik je. Twee maanden oud en tussen de drugsgebruikers'

EPE - 'Lief klein kindje', zo begint een agent zijn verhaal op de Facebook-pagina van de regio Epe. 'Hoe gaat het nu met je? Je bent bijna vier, ga je naar de basisschool?'

Het is het begin van een open brief aan kindje van vier dat verslaafd werd geboren omdat de moeder ook verslaafd was. 'Een paar weken na onze kennismaking hoorde ik een melding binnenkomen over de portofoon. Collega's gingen ter plaatse en ik hoorde dat je moeder 'nokkie' van de GHB was gevonden langs de kant van de weg.'

De speed lag op tafel

De agent ging naar de woning waarvan hij wist dat de moeder er vaak was. 'Daar vond ik je. Nog geen twee maanden oud. Tussen de drugsgebruikers. De lijntjes speed lagen op de tafel. Je huilde en mijn hart huilde met je mee.'

Het kind en de moeder verhuisden, naar een andere woonplaats. Maar de agent is het kind en het verhaal nooit vergeten. 'Heb je een nieuwe rugtas gekregen? En een beker en een trommeltje met eten en drinken? Je bent uit mijn oog, maar niet uit mijn hart.'