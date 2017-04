Invallen: zeven arrestaties, hennepkwekerijen gevonden en auto's in beslag

Foto: politie Beuningen

EWIJK - In een langdurend onderzoek heeft de politie dinsdag in totaal zeven mannen aangehouden. Bij invallen zijn drie hennepkwekerijen aangetroffen en diverse voertuigen in beslag genomen.

Twee Ewijkers van 23 en 31 jaar worden verdacht van drugshandel en witwassen. Plaatsgenoten van 47 en 60 jaar en een 31-jarige Winssenaar worden verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Bij een 49-jarige man uit Beuningen werd een groot aantal patronen aangetroffen. Een 26-jarige man uit Kerkdriel had een lading net geoogste hennepplanten in zijn auto liggen. In de gemeente Beuningen trof de politie een grote hennepkwekerij aan: Op de Plakstraat in Winssen vond de politie een hennepkwekerij met 900 planten. Op de Begijnenstraat in Ewijk waren twee kwekerijen. De planten in de ene ruimte waren net geoogst, in de andere ruimte stonden 500 planten. Op de Triangel in Ewijk was een kwekerij met 450 planten. Diverse personenauto's, een quad en crossmotoren zijn in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Zie ook: Aanhoudingen bij inval in oude steenfabriek