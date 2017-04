Lekker in een hotel omdat de provincie jouw weg openbreekt

UBBERGEN - Wegwerkzaamheden in de nacht jagen aanwonenden van de N325 in Ubbergen hun woningen uit. De provincie Gelderland biedt huishoudens waar de geluidsoverlast door dat werk aan de weg 55 decibel of meer is, hotelovernachtingen aan.

De Nieuwe Rijksweg (N325) tussen het Traianusplein in Nijmegen en de Verbindingsweg/Sint Hubertusweg in Beek-Ubbergen krijgt tot 8 mei een nieuw wegdek. Daarvoor wordt de weg in delen opengebroken. 'Het is helaas onvermijdelijk dat dit geluidshinder met zich meebrengt', meldt de provincie.

Akoestisch onderzoek heeft geresulteerd in huishoudens die tijdelijk elders mogen overnachten. Volgens een woordvoerster van de provincie komen ongeveer honderd huishoudens in aanmerking voor een hotelkamer. Deze adressen hebben een brief gehad. De woordvoerster weet niet hoeveel huishoudens van het aanbod gebruikmaken.

Een aanwonende zegt zich niet druk te maken. 'Ik rijd zo vaak over die weg. Dat er om de zoveel tijd onderhoud nodig is met een beetje geluid, is niet iets waar ik dan moeilijk over ga doen', zegt ze.

Volgens de website oor.check.nl kunnen geluiden boven 80 decibel schadelijk zijn, geluiden van 120 decibel leiden direct tot gehoorschade.

Een overzicht van schadelijke en niet-schadelijke geluidsniveaus. Bron: www.oorcheck.nl

De werkzaamheden maken deel uit van het groot onderhoud aan de N325 Nijmegen - Duitse grens. Dat duurt tot 19 mei. Overdag is de weg gewoon open.

Zie ook: Veel werkzaamheden aan N325