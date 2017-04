'Parkeerverbod Waalkade beste wapen tegen overlast'

NIJMEGEN - In de lente en de zomer van 2016 heeft de politie veel energie gestoken in het aanpakken van overlast door hangjongeren op de Waalkade. Maar de overlast bleef. Dus is een totaal parkeerverbod in de avonduren echt de beste oplossing. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Stadspartij DNF.

Het is een geliefde hangplek, de parkeerplaatsen op het westelijk deel van de Waalkade in Nijmegen. En dat zorgt al jaren lang voor overlast en verkeersonveilige situaties. Vooral in de avond en nacht.

Moet dan nou, een algeheel parkeerverbod?

Daarom is het sinds kort verboden er te parkeren tussen 21:00 en 06:00. Vooral in de zomer trekt de kade ter hoogte van kunstwerk Labyrinth heel heel veel jonge autobezitters. Die hangen daar rond tot diep in de nacht, met achterlating van een hoop rotzooi.

Stadspartij DNF vroeg zich af of het niet een wat al te rigoureuze methode is om van de overlast af te komen door iedereen te verbieden er in de avond te parkeren. Nee, zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de lokale politieke partij. Het is de enige optie.

Hangjeugd smeert hem bij het zien van politie

Toen de politie in de lente en de zomer van 2016 prioriteit gaf aan controles op de Waalkade bleek dat de jeugd er direct vandoor ging als ze de politie aan zagen komen. Het constateren van en optreden tegen de overlast werd zo wel heel erg lastig voor de Nijmeegse agenten.

Niet onbelangrijk, zo schrijft het college, is ook dat de verkeersveiligheid door het parkeerverbod aanzienlijk verbetert. Bij het in- en uitrijden van de parkeervakken hadden de opgeschoten jeugd weinig oog voor het andere verkeer. Daardoor vonden er meerdere (bijna) aanrijdingen plaats met stadsbussen, auto's, bromfietsen en fietsers. Ook reden ze veel te hard op de Waalkade. Om 'stoer' te doen, schrijft het college.

foto: Google Street View

Wie er nu nog staat krijgt een boete

De verkeersmaatregel die de verkeersveiligheid ten goede komt heeft als neveneffect dat er minder overlast zal zijn voor de omwonenden. Niet zelden klonk er luide muziek uit de auto's. Het is een geliefde plek om bij elkaar te komen om te praten, te drinken en te blowen. De jongeren veroorzaakten daarmee gevoelens van onveiligheid in de buurt.

Door het nieuwe parkeerverbod kan de politie de hangjongeren nu direct op de bon slingeren. Ook als ze al van de parkeerplaats zijn weggereden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de parkeervakken na 21:00 uur alleen nog worden gebruikt door de hangjeugd. Uitzonderingen maken voor omwonenden, zoals Stadspartij DNF suggereerde, wordt dan ook van de hand gewezen. Bovendien is dat volgens het college een gedoogsituatie die strijdig is met de regels voor behoorlijk bestuur.

Zie ook: