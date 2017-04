Oud-politicus na veroordeling: 'Zit in Frankrijk en het is mooi weer'

ARNHEM - Oud-politicus John Tapperwijn uit Buurmalsen is niet onder de indruk van zijn veroordeling voor het lekken van vertrouwelijke informatie. 'Ik zit in Frankrijk en het is mooi weer.'

De rechtbank in Arnhem veroordeelde de oud-politicus dinsdag tot een geldboete van 1.500 euro. Als commissielid in de gemeente Geldermalsen verkreeg hij informatie die hij als journalist gebruikte. Die dubbele pet wordt hem door de rechtbank aangerekend. 'Ik heb het vonnis nog niet gezien en ik heb ook nog geen contact gehad met mijn advocaat', legt Tapperwijn uit. Tapperwijn heeft in 2015 op zijn website Groot Geldermalsen financiële informatie gedeeld over de bouw van het Multifunctionele Centrum De Pluk in Geldermalsen. Tapperwijn vindt niet dat de informatie vertrouwelijk zou moeten zijn. 'Ik ben benieuwd naar de argumentatie van de rechtbank, maar reken maar dat ik in hoger beroep ga', stelt Tapperwijn. Oud-politicus Geldermalsen veroordeeld voor lekken