Broederliefde en Nielson ook naar Appelpop

TIEL - De rappers van Broederliefde en Nielson staan ook op het podium bij Appelpop in Tiel. Eerder was al bekend dat Kensington, Racoon en Di-rect op het festival optreden.

Broederliefde had hits met nummers als Mi No Lob, Ik was al binnen en Jungle. Ze wonnen inmiddels al een 3FM-award, een MTV-award en een Edison voor het beste album. Nielson behaalde dik platina met de singles Beauty & the brains en Sexy als ik dans.

Appelpop is op vrijdag 8 en zaterdag 9 september op de Waalkade in Tiel. Het is het grootste gratis meerdaagse muziekfestival van Nederland.