Ede blijft doorbouwen: bijna 700 huizen erbij

EDE - Vorig jaar zijn er in Ede 684 woningen gerealiseerd, meldt de gemeente.

De bouw van extra woningen is nodig om aan de verwachte vraag te voldoen. De verwachting is dat de gemeente over drie jaar 120.000 inwoners heeft.

Ook dit jaar wordt er volop gebouwd.Harry van Huijstee, wethouder wonen: 'Op veel plekken in Ede wordt gebouwd. In Kernhem zijn we samen met ontwikkelaars bezig met de ontwikkelingen van de laatste delen in de wijk. Ook de Kazerneterreinen krijgen steeds meer vorm en in Park Reehorst gaan de woningen en kavels sneller dan verwacht. Kortom, vele ontwikkelingen die zorgen voor een mooi aanbod aan woningen in Ede.'