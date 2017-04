Bureau GLD 19 april 2017

ARNHEM - In deze uitzending een straatroof in het centrum van Nijmegen, insluipingen in de Achterhoek, overval Coop Nijmegen (2016) en zakkenrollerij in Apeldoorn.

Tips

De politie heeft 3 verdachten opgepakt voor een ontvoering en beroving in Elst. Twee jongemannen zijn daarvan het slachtoffer geworden. De verdachten zijn allemaal 20 jaar oud.

Straatroof centrum Nijmegen

Op 27 februari zijn twee mannen in het centrum van Nijmegen. Ze bezoeken het winkelcentrum Molenpoort. Ze worden in de gaten gehouden door enkele jongens. Na een hapje eten bij de KFC zien ze de jongens weer en nemen ze bewust een andere uitgang.

Straatroof

De latere slachtoffers lopen via de Bloemerstraat en dan de eerste straat links naar de Zeigelhof. In die straat hoort een van de slachtoffers dat er gefloten wordt en geroepen dat hij nergens naar toe mocht. Hij moet onder bedreiging alles uit doen, want anders, zo wordt er gezegd, wordt ie gestoken.

Gestolen spullen

Van het ene slachtoffer wordt een pet gestolen, het andere slachtoffer wordt bestolen van een jas, pet en telefoon.

De politie wil heel graag met mensen in contact die weten waar de getoonde spullen nu zijn of wie ze in bezit heeft.

Overval Coop Nijmegen 2016

Op 3 oktober 2016 wordt een filiaal van supermarkt Coop overvallen. Die zaak zit aan de Tooropstraat in Nijmegen-Oost. Wie weet wie deze jongemannen zijn?

Bureau GLD besteedde eerder aandacht aan de zaak, daar is toen wel op gereageerd, helaas was die informatie niet concreet genoeg dat het tot een aanhouding heeft geleid.n zijn die wel weten wie dit zijn of die meer weten over de overval, het was dus op 3 oktober 2016.

Zakkenrollerij Apeldoorn

Op 19 januari staat het latere slachtoffer van deze (foto) man op het station van Apeldoorn. Hij weet zeker dat zijn rugtas goed dichtzit, toch merkt hij op dat zijn portemonnee weg is. In de trein wordt de man gebeld door de bank over een pintransactie. Dan wordt duidelijk dat zijn portemonnee met 100 euro weg is en dat er met zijn pinpas 1250 euro is gepind. Hoe de man aan de pincode is gekomen is niet duidelijk. De portemonnee van het slachtoffer wordt later teruggevonden in de trein op het traject Hengelo-Zwolle, zonder inhoud... De bankpas wordt gebruikt aan de Hofstraat in Apeldoorn. Wie herkent deze man?

Insluipingen Achterhoek

Op verschillende plaatsen in de Achterhoek zijn insluipingen geweest. De buit bestaat uit sieraden of geld, maar soms wordt ook niets buitgemaakt. Tussen 15 maart en 5 april krijgt de politie 7 meldingen. Ze komen uit Groenlo, Sinderen, Winterwsijk, Zieuwent, Ruurlo, Eibergen en Neede.

Of er een verband is weet de politie nog niet.