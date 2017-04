Hyballa: nooit gesproken over mijn ontslag

NIJMEGEN - Het ontslag van Peter Hyballa is nooit een thema geweest in de gesprekken die zijn gevoerd na de zesde nederlaag van NEC op rij.

Dat liet de trainer dinsdag na de training weten. "We hebben over alles gesproken met directeur Bart van Ingen en technisch manager Edwin de Kruijff. Maar het was nooit een thema of ik ontslagen wordt of niet."

"Het is wel over mij gegaan, maar dan over hoe ik alles zie. Wat we van plan zijn, niet alleen tegen Excelsior, maar de laatste drie wedstrijden. De nederlaag tegen Twente kun je tactisch analyseren en emotioneel. We hebben allebei gedaan. In crisissituaties praat je iets meer, maar grote veranderingen doe ik niet meer. Ook in deze situatie niet."