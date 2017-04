De Sovjetvlag op de Reichstag, en waar zijn die horloges gebleven

De officiële foto - publiek domein

BERLIN - De foto van het planten van de Amerikaanse vlag op de berg Suribachi op het eiland Iwo Jima op 23 februari 1945 werd dé iconische prent van de strijd tegen de Japanners. Goede kanshebber voor die titel wat betreft het Europees strijdtoneel is de foto van een Russische soldaat die de Sovjetvlag plant op het dak van de Reichstag in Berlijn. Maar er is iets met die foto.

De gebeurtenis dateert van 30 april 1945, maar werd voor de camera nog eens dunnetjes overgedaan op 2 mei 1945. En daarmee heeft de foto een tweede overeenkomst met die van Iwo Jima. Want de beroemde foto van Joe Rosenthal is ook in scene gezet. De 'eerste' vlag werd eerder die dag geplant, maar de gebeurtenis werd later nog eens overgedaan voor propagandadoeleinden en met een grotere vlag. Dat laatste leidt tot overeenkomst nummer drie. Namen de Amerikanen 'voor de mooi' een grotere vlag; de Russen voegden aan de originele foto (foto links) meer rook toe, zodat de prent die uiteindelijk de media haalde (foto rechts en boven artikel) dramatischer oogde. Let bovendien eens op de polsen van de soldaat die zijn collega met de vlag ondersteunt. Op de originele foto (links) heeft de man aan zijn linker- en rechter pols een horloge. Om dit bewijs van plundering uit te wissen, haalde de censor de klokjes weg op de foto die de wereld te zien kreeg, de rechtse.