Exclusief: Ga mee wandelen met BuitenGewoon

BERG EN DAL - Speciaal voor onze volgers gaat het Omroep Gelderland-natuurplatform BuitenGewoon één keer per maand gratis wandelingen organiseren. De wandelingen zijn altijd op de eerste zondag van de maand en zullen live verslagen op Radio Gelderland worden door onze verslaggever Lauren Tijink.

De Duivelsberg met Thijmen van Heerde

De eerste wandeling zal zijn op zondagochtend 7 mei in het natuurgebied De Duivelsberg bij Berg en Dal. Maximaal 20 mensen kunnen meewandelen, van 9 uur tot 12 uur 's ochtends. Boswachter Thijmen van Heerde heeft een interessante route uitgezet voor BuitenGewoon. Normaal gesproken kosten wandelingen onder leiding van boswachters geld, maar door de samenwerking met verschillende natuurpartners, kan BuitenGewoon bij hoge uitzondering deze wandelingen gratis aanbieden. Deze eerste wandeling is in samenwerking met Staatsbosbeheer.



Boswachter Thijmen van Heerde

Ook mee wandelen?

Wilt u bij de eerste 20 wandelaars zijn op zondag 7 mei? Geef u dan snel op. Dat kan door simpelweg een mail te sturen naar buitengewoon@gld.nl. Voorwaarde is dat u goed ter been bent en geen moeite heeft met een wandeling van ongeveer anderhalf tot twee uur. BuitenGewoon ziet uw aanmelding graag tegemoet!