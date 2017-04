Oud-politicus Geldermalsen veroordeeld voor lekken

GELDERMALSEN - De rechtbank in Arnhem heeft oud-politicus John Tapperwijn uit Buurmalsen veroordeeld tot een geldboete van 1.500 euro voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Die informatie had hij verkregen als commissielid van de gemeente Geldermalsen en gebruikt als journalist. Het is die dubbele pet die hem mede door de rechtbank zwaar wordt aangerekend.

Tapperwijn heeft in 2015 op zijn website Groot Geldermalsen financiële informatie gedeeld over de bouw van het Multifunctionele Centrum De Pluk in Geldermalsen. De informatie staat daar nog steeds te lezen. Tapperwijn vindt niet dat de informatie vertrouwelijk zou moeten zijn.

Geheime stukken op website gezet

Volgens justitie gaat het om lekken van geheime informatie, die Tapperwijn alleen kon delen omdat hij de stukken als commissielid had gekregen. De officier had 1.500 euro boete of 25 dagen hechtenis geëist. De uitspraak is conform de eis. Tapperwijn had eerder al aangekondigd bij een veroordeling in hoger beroep te zullen gaan. De afgelopen week is de oud-politicus naar Frankrijk verhuisd.