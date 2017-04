Organisator afgeblazen Oktoberfest in Arnhem: 'alleen veel geld verloren'

ARNHEM - De organisatoren van het Oktoberfest dat in Arnhem niet door mocht gaan, willen een schadeclaim neerleggen bij de gemeente. 'Ik heb hier al een jaar last van.'

Dennis Poland zit er na afloop van een hoorzitting in het stadskantoor in Arnhem tamelijk verslagen bij. De Noord-Hollander wilde na Alkmaar ook in de Gelderse hoofdstad het Oktoberfest organiseren, maar kwam bedrogen uit. Voor een onafhankelijke commissie deden Poland en zijn advocaat hun verhaal. 'We hebben onze bezwaren toegelicht. Het is nu geduld hebben wat het college gaat doen.'

Veel mensen hadden al een kaartje gekocht voor het Oktoberfest dat vorig jaar in Arnhem gehouden zou worden. De gemeente verstrekte het evenement echter geen vergunning. 'Die worden pas kort van te voren afgegeven, toen was de hele procedure al in gang gezet', zegt Poland. 'We kregen zelfs subsidies. Er was vertrouwen, maar via de media moesten we vernemen dat er ineens twijfels waren.'

Die twijfels ontstonden nadat de gemeente Arnhem onderzoek deed na het Oktoberfest in Alkmaar waar veel klachten uit voort vloeiden. Zijn advocaat Lubach: 'Dat was de reden om het vertrouwen in Dennis op te zeggen. Vooral daarover hebben we nu discussie. Het terugbetalen van de kosten speelt nu geen rol.'

Het college van Arnhem wilde na afloop van de hoorzitting niet reageren. Poland en zijn advocaat Lubach na enig aandringen wel. De kwestie ligt gevoelig. 'We zijn teleurgesteld in de houding van de gemeente', zegt Lubach. 'De aanvraag zag er gewoon goed uit.' Poland: 'Alles is volgens afspraak en de regels gegaan. Ik heb niets verkeerd gedaan. Het was een leuk idee, we hadden goede partners en de gemeente had vertrouwen toen we afspraken dat er ook beveiliging bij zou zijn.'

Poland zegt nog altijd van plan te zijn de gedupeerden terug te betalen. 'Ik ga daar alles aan doen, maar we willen eerst ons gelijk halen. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb hier geen euro aan verdiend. Het heeft me juist heel veel geld gekost. Ik heb hier al een jaar last van.' Zijn advocaat weet al welke stappen hij eventueel wil nemen. 'We kunnen nog in beroep bij de bestuursrechter. Als de uitkomst positief is en we krijgen gelijk van de commissie, overwegen we serieus een schadeclaim. Nee, ik zeg niet hoe hoog dat bedrag wordt. We willen eerst duidelijkheid.'