Spectaculaire achtervolging eindigt met aanrijding

ARNHEM - Na een lange achtervolging heeft de politie maandagnacht bij Arnhem vier vermoedelijke inbrekers aangehouden.

Agenten zag in Velp een zwarte Seat Leon rijden die volgens de meldkamer in Didam bij een verdachte situatie was gezien. Ze gaven een stopteken, maar de bestuurder gaf plankgas. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De Seat reed volgens de politie met absurd hoge snelheid door het centrum van Arnhem in de richting van Presikhaaf.

De achtervolging leidde daarna via de Pleijroute naar winkelcentrum Kronenburg. Daar is vergeefs geprobeerd de auto te 'blokken' met meerdere politieauto's. De Seat kon via het fietspad en het trottoir ontkomen en reed opnieuw de Pleijroute op, nu naar het Velperbroekcircuit.

Het lukte de agenten uiteindelijk de Seat tot stoppen te brengen. De dollemansrit eindigde met een aanrijding tussen de wagen en een politieauto. De vier inzittenden werden aangehouden. In de wagen lag inbrekersgereedschap, zoals een bivakmuts, schroevendraaiers en handschoenen.