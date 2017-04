Paus stuurt ernstig zieke Tijn van Serious Request een brief

NIJMEGEN - De paus heeft een brief gestuurd aan de ernstig zieke Tijn Kolsteren, die 2,5 miljoen euro ophaalde met zijn nagellakactie voor Serious Request. Daarin schrijft de paus dat hij de zegen heeft uitgesproken over het jongetje, dat lijdt aan hersenstamkanker.

De post is het resultaat van een initiatief van de Nijmeegse jezuïet Johan Flapper. Deze geestelijke raakte zo onder de indruk van de actie van Tijn dat hij de paus een brief stuurde om aandacht te vragen voor het jongetje. 'Tijn heeft zich ingezet voor andere kinderen zodat zij ouder mogen worden dan hij. Dat heeft heeft me gegrepen', zegt Flapper.

Paus Franciscus heeft ook een borstkruis opgestuurd en een foto van hemzelf. De brief en de foto zijn nu nog bij Flapper. Hij wil de post zo snel mogelijk bij Tijn krijgen, maar 'het is me nog niet gelukt in contact te komen met de familie'.

Tijn was in december tijdens Serious Request zes jaar oud. Hij werd behandeld in het Radboudumc in Nijmegen, maar is ongeneeslijk ziek.

Volgens Omroep Brabant waarderen de ouders van Tijn de actie van de pastoor, maar hebben zij geen behoefte aan persoonlijk contact met hem.