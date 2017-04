De zelfmoord van Hitler, het grote aftellen begint

BERLIN - Hij had het al eerder aangekondigd en op 30 april 1945 voegt hij de daad van het woord. Diep onder de grond in zijn Führerbunker pleegt Adolf Hiltler zelfmoord, samen met zijn kersverse vrouw Eva Braun.

Terwijl boven de grond zich in Berlijn een totale apocalyps afspeelt, valt 5 meter onder de grond het doek voor het Duizendjarige Rijk. Al in januari had Hitler zich in zijn bunkercomplex teruggetrokken met met enkele tientallen getrouwen onder wie minister Goebbels, diens vrouw Magda en hun zes kinderen. Hitler schuift er met legers die niet meer bestaan, krijgt er de ene woedeaanval na de andere en fulmineert er op iedereen 'die hem in de steek heeft gelaten'; zijn generaals, zijn soldaten en zijn volk dat het in zijn woorden 'verdient om ten onder te gaan'.

Alles kaputt

Al op 19 maart kondigde Hitler aan zelfmoord te plegen toen hij het bevel gaf om in Duitsland alles te vernietigen dat de geallieerden van nut kon zijn, het zogeheten Nero-bevel. Stroom, water, infrastructuur, industrie; wat nog niet was kapot gebombardeerd moest alsnog kapot, want het Duitse volk dat hem zo smadelijk in de steek had gelaten, verdiende niet beter. Die 30e april gaat het licht uit. Hitler en Braun nemen ieder een cyanidepil, Hitler schiet zichzelf, terwijl hij slikt, een kogel door het hoofd.

Na de slag: Russische soldaten bij de kuil waar de lichamen zouden zijn verbrand. Rechts de kuil uit een andere hoek - publiek domein

De lichamen van Hitler en Braun worden tijdens een pauze in de vrijwel onophoudelijke Russische beschietingen buiten verbrand in een kuil op het terrein van de Rijkskanselarij.

Kogels en blauwzuur

Meer getrouwen van de Führer stappen uit het leven. Propagandaminister Goebbels bijvoorbeeld. Zijn vrouw Magda laat hun kinderen eerst een blauwzuurpil slikken, waarna ze samen met haar man zelfmoord pleegt in de tuin van de Rijkskanselarij, ook met blauwzuur. Daarna worden de lichamen in brand gestoken, maar omdat er niet genoeg benzine is, worden hun lichamen later herkenbaar teruggevonden. Andere getrouwen uit de hofhouding van Hitler doen een vluchtpoging, onder wie zijn secretaris Martin Bormann. Hitlers secretaresses kunnen ontkomen. Traudl Junge bijvoorbeeld, die de wereld tientallen jaren na dato kan vertellen over de laatste dagen van Hitler.

De achterblijvers worden op 2 mei krijgsgevangen gemaakt. De Russen vinden meer dan een dozijn lichamen van personen die zelfmoord hebben gepleegd.

Trouwe vazal wordt opvolger

Karl Dönitz (midden) wordt op 23 mei 1945 gearresteerd door de Britten - publiek domein

Kort voor zijn zelfmoord benoemt Hitler admiraal Karl Dönitz, commandant van de Kriegsmarine, tot zijn opvolger. Dönitz, een trouwe vazal van Hitler, wordt Rijkspresident en begint een eigen regering in Flensburg. Dönitz wil samen met de westelijke geallieerden doorvechten tegen de Russen maar krijgt nul op het rekest. Een onvoorwaardelijke overgave is alles wat er voor Duitsland in zit. Het aftellen is begonnen.