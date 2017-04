Inbrekers slaan toe bij keepersschool

ZETTEN - Inbrekers hebben toegeslagen bij een keepersschool in Zetten. Een aanhanger, met daarin onder meer ballen, pionnen, poppen en beachflags, is gestolen.

'In de nacht van eerste op tweede paasdag hebben ze toegeslagen', zegt een aangeslagen Jan Lucke, eigenaar van keepersschool Keepersaction.

'Alle sloten en het hek zijn opengebroken.' Hij is druk bezig met de verzekering na de diefstal. De keepersschool geeft op de zondagen trainingen aan 45 kinderen op het voetbalterrein van SV Excelsior. Lucke schat de schade op 8000 euro. Er is aangifte gedaan.

Maar of de gestolen spullen sowieso iets opbrengen is de vraag, want op de meeste trainingsspullen zit het logo van de keepersschool. Lucke snapt er dan ook niets van waarom de diefstal is gepleegd. 'De eerstvolgende training gaat in ieder geval door. Excelsior leent ons wat voetballen en van collega's krijgen we ook trainingsspullen.'