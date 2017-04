Dyrestam traint weer mee bij NEC, Kadioglu ontbreekt

NIJMEGEN - Mikael Dyrestam trainde dinsdag weer mee bij NEC.

De Zweedse verdediger was twee maanden afwezig door een mysterieuze knieblessure. Hij raakte in februari geblesseerd in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Een MRI-scan en een kijkoperatie wezen niets uit over de aard van de kwetsuur. Dyrestam deed nog niet mee aan de fanatieke partijvormen.

Ferdi Kadioglu en Michael Heinloth ontbraken op de training. Kadioglu ging tegen Twente door zijn enkel. Ook Heinloth viel uit in Enschede. Het is onduidelijk of beide spelers zaterdag tegen Excelsior erbij kunnen zijn.