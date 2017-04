Verwoeste coördinatiebus Stichting Reddingshonden wordt eindelijk vervangen

DUIVEN - Goed nieuws voor de Stichting Reddingshonden RHWW in Duiven. Haar bus met apparatuur, die september vorig jaar zwaar beschadigd raakte bij een ongeval, kan eindelijk worden vervangen. Dat zegt vice-voorzitter John van Norden.

De coördinatiebus, van waaruit alle reddingsoperaties van de stichting worden gecoördineerd, raakte destijds op de A1 bij Kootwijk van de weg. Het voertuig kantelde en raakte daardoor total loss. De bus was alleen WA-verzekerd, waardoor de stichting zwaar gedupeerd was. 'Hij zat vol met apparatuur en nu is alles kapot', treurde Van Norden eerder.

Doneren via website

Na het ongeval plaatse de stichting een extra button op haar website, waarop bezoekers konden klikken als ze geld wilden doneren. Aanvankelijk gebeurde dit veel te weinig waardoor de vice-voorzitter zich ernstig zorgen maakte.

Maar na bijna acht maanden is het de stichting toch gelukt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Ze heeft ook al een nieuwe bus. 'Daar zijn we al druk mee bezig. Van binnen moet hij helemaal worden ingericht met apparatuur. Dat doen we allemaal zelf', legt Van Norden uit.

Aan kop in verkiezing

De Stichting Reddingshonden maakt overigens kans op een groot geldbedrag, want ze gaat aan kop bij de jaarlijkse VOORbeeld verkiezing 2017. Daarbij wordt een bedrag van 40.574 euro beschikbaar gesteld voor een project dat inspireert.

De Duivense stichting is voorgedragen door woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem. Er kan nog tot en met 24 april worden gestemd via de website voor.nl.

