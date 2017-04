Clubs met Ballen - 19 april 2017

Foto: Nick de Bondt

ARNHEM - Deze week zijn we bij de wedstrijd De Treffers - TEC en volgen we aanvaller Nick de Bondt die in de kleedkamer voor de humor zorgt.

Met maar één punt uit twee wedstrijden was het geen fijn weekend voor de Groesbekers en dat is ook na afloop van de wedstrijd te merken. FC Lienden Wie bij een wedstrijd van FC Lienden komt kijken, kan niet om Dietrich Zaaijer heen. Dat komt door zijn lengte, maar ook door wat hij doet rond het eerste elftal. Hij is sponsor, doet besprekingen met spelers en is vooral ook supporter. Jong Vitesse De spelers van Jong Vitesse waren dit weekend vrij en dus was er tijd om de jongens in te zetten voor de maatschappelijke projecten waar Vitesse bij betrokken is. Zo bezochten ze een basisschool in Malburgen, waar Vitesse het project Vitesse GOALS heeft uitgerold. TEC Han Helmink volgt als verslaggever van de Gelderlander al acht jaar TEC, wij liepen dit weekend met hem mee en zagen de club in de laatste minuten van de wedstrijd op gelijke hoogte komen met De Treffers.