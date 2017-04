Drie aanhoudingen na ontvoering in Elst

ELST - Drie mannen van 20 jaar zijn aangehouden voor een ontvoering in Elst. Op 3 oktober staan twee jongemannen te roken op een parkeerplaats als ze worden overvallen en gedwongen worden meegenomen in de auto van een van de slachtoffers.

Op verschillende plekken in Elst en Arnhem moeten ze geld pinnen voor hun belagers. Uiteindelijk komen ze in Arnhem van hun twee ontvoerders af. Bij de overval en ontvoering is gebruik gemaakt van een vuurwapen en een mes.

Verdachte maakt een fout

De slachtoffers moeten spullen zoals bankpassen en telefoons inleveren. Lange tijd zijn ze niet vastgelegd door bijvoorbeeld een camera, maar dan maakt een van de verdachte een kapitale fout. Bij pinautomaten in Velp en Arnhem wordt de gestolen pinpas gebruikt. Hierdoor heeft de politie een duidelijk beeld van een van de verdachten.

Op 22 maart besteedde Bureau GLD aandacht aan de zaak. Na de uitzending van Omroep Gelderland kwamen enkele reacties binnen. Het opsporingsprogramma wordt iedere woensdag uitgezonden om 17.20 uur. Daarna elk uur herhaald.

