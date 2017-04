Trots op Gelderland uitzending 18 april

ARNHEM - Presentatrice Irene ten Voorde test, probeert en laat zien wat er ontdekt en uitgevonden wordt in het Gelderse.

Trots Op Gelderland: van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden. Iedere dinsdag zijn we er met Trots op Gelderland, het programma over innovatie van Omroep Gelderland. Want hier gebeurt het, en daar mogen we trots op zijn!

Energie opwekken met behulp van het hout dat wij wegsnoeien uit onze tuinen... Bij Warmtebedrijf Ede weten ze hoe je dat kunt doen. Het is een voorbeeld van hoe energie opwekken er in onze toekomst steeds vaker uit zal zien.

Bij E-Traction in Apeldoorn wekken ze ook energie op, maar dan om een motor aan te drijven. Voor hun efficiënte manier van het aandrijven van een elektromotor die zit ingebouwd in een wiel, is interesse uit de hele wereld. En dat voor een klein bedrijf uit Apeldoorn!

In 1920 werd jachthuis St. Hubertus opgeleverd. Het huis vor het echtpaar Kröller Muller zit vol innovaties; hightech voor die tijd… Vrijwilliger Hans de Greef weet er alles van en is behoorlijk vol van berlage.

De knappe kop is dit keer van Willeke Daamen. Ze is op zoek naar een manier om weefsels en organen bij patiënten op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten herstellen.

Hiervoor moet ze met enige regelmaat naar het slachthuis….