Mishandeld homostel nog niet aan het werk

ARNHEM - Het homostel dat begin deze maand werd mishandeld in Arnhem, is nog steeds niet aan het werk. Beide mannen hebben inmiddels slachtofferhulp gehad en deze week gaan ze voor het eerst praten met een psycholoog.

Jasper (35) en Ronnie (31) hadden die bewuste nacht een feestje in Luxor Live. Toen ze na afloop hand in hand over de Nelson Mandelabrug naar huis liepen, kregen ze het aan de stok met een groepje jongens. Een woordenwisseling ontaardde in een vechtpartij waarbij Ronnie vijf tanden kwijt raakte.

'Half jaar zonder voortanden'

Volgens Jasper gaat het inmiddels wat beter met zijn echtgenoot. 'De wond heelt goed. Ook heeft hij minder pijn en kan hij makkelijker eten.' Dat laatste was aanvankelijk een groot probleem, omdat Ronnie alleen maar babyvoeding tot zich kon nemen.

Hoewel de Arnhemmer daardoor veel gewicht verloor, gaat het nu een stuk beter met hem. 'Over zes weken moeten we terug naar de kaakchirurg. Dan hoort hij of het kaakbot voldoende is hersteld voor implantaten', legt Jasper uit. Naar verwachting kan het nog wel een halfjaar duren voordat Ronnie weer voortanden heeft. Tot die tijd moet hij genoegen nemen met een bitje.

'Blij dat het wat rustiger is'

Jasper en Ronnie zijn blij dat de media-aandacht is afgenomen. Beiden zijn overstelpt met steunbetuigingen. Zo is in Arnhem door zo'n 2000 mensen geprotesteerd tegen homogeweld. De burgemeester en ook de twee slachtoffers spraken daarbij het publiek toe.

'We hebben het zelf opgezocht, maar zijn nu wel blij dat het wat rustiger is', bekent Jasper. Of er een rechtszaak volgt tegen de verdachten is nog niet duidelijk. 'Het onderzoek loopt nog.'

De vijf tieners die vastzaten voor de mishandeling zijn overigens weer op vrije voeten. Zij blijven nog wel verdachte.

