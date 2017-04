85 jaar oud en vol voor de damtitel gaan

WAGENINGEN - Maar liefst 88 veteranen zijn dinsdag fanatiek begonnen aan het Nederlands Kampioenschap dammen. En nee, dat is geen tijdverdrijf. Het is keiharde business in Wageningen.

Zo ook voor de 85-jarige Johan de Jong uit Tiel. Hij noemt het NK nog bescheiden een spelletje, maar spreekt ook zijn echte gevoel uit. 'Welke sport je ook doet, je moet een bepaalde ambitie hebben voor een resultaat.'

En die ambitie toont de Tielenaar meteen in zijn eerste partij, waarin hij zijn ongeveer 30 jaar jongere opponent verslaat. 'Maar ik voel me nu niet anders hoor, want de eerstvolgende partij krijg ik gewoon weer om mijn oren', zegt De Jong.

Wereldkampioen als voorbeeld?

De veteranen spelen bij de damvereniging van voormalig wereldkampioen Jan Groenendijk (19 jaar). Is de jonge dammer dan nog een voorbeeld voor de ouderen? 'Ik volg hem met interesse, maar om hem nou als voorbeeld te nemen. Hij wordt veel meer getraind en heeft natuurlijk ook meer ambitie.'

Maar ook qua snelheid kan De Jong het ook niet meer bijbenen met Groenendijk. 'Nee, het gaat niet meer zo makkelijk als vroeger. Het rekenen werkt niet meer zo goed, maar dammen is ook een sport van de lange adem. Soms is een potje wel vijf uur. Dat houd ik nog wel vol hoor, still going strong.'

EK in Polen

Het NK is dinsdag van start gegaan met de eerste partij. Woensdag, donderdag en vrijdag worden er dubbele rondes gespeeld. Op zaterdag zal de laatste ronde zijn. Dan zal ook bekend worden wie de Geert van Dijk-trofee wint, vernoemd naar WSDV's beroemdste speler die in 1959 zelfs vice-wereldkampioen werd.

De winnaar mag aan het eind van het jaar naar Polen voor het EK dammen.