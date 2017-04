'Het water staat ons aan de lippen'; leraren bieden manifest aan in Den Haag

ARNHEM - Basisschoolleraren bieden vandaag een manifest aan in Den Haag. Daarin pleiten ze voor een eerlijker salaris en minder werkdruk. 'Als dit niet in het regeerakkoord adequaat wordt opgepakt, dan sluiten we de deuren van de school', benadrukt Jan van de Ven van de Arnhemse Facebookgroep PO in Actie.

Volgens Van de Ven staat de basisschoolleraren het water aan de lippen. Eerder dreigden ze al met de grootste schoolstaking ooit. 'Dan gaat het niet om een woensdagmiddag om gezellig liedjes te zingen in de Amsterdam ArenA. Nee, dan willen we echt een signaal afgeven, omdat we ons ontzettend zorgen maken over de toekomst van het primaire onderwijs.'

Luister het radio-interview met Van de Ven terug:

'De politieke wil is er'

Het manifest Vijf voor twaalf, primair onderwijs verdient beter, dat ook is ondertekend door de Algemene Onderwijsbond (AOb), wordt vandaag aangeboden aan de vaste Kamercommissie.

Een goed moment? 'Ik denk het wel. De formatie is gaande, onze cao loopt af in september en de politieke wil is er', legt Van de Ven uit. 'Iedereen is het er nu wel over eens dat basisonderwijs en voortgezet onderwijs gelijk moeten worden getrokken. Maar net als met achterstallig onderhoud vereist dat een dikke investering. Politieke wil en politieke actie lopen niet altijd gelijk.'

'De actiebereidheid is groot'

Volgens Van de Ven is de actiebereidheid onder de leraren groot. De Facebookgroep PO in Actie heeft inmiddels ruim 36.000 leden. 'We wachten de formatie en het regeerakkoord af. Als daar geen ambitie uit blijkt dan gaan we actievoeren en staken. Het is echt tijd dat er wat gaat gebeuren.'

Zie ook: