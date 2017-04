Auto schiet sloot in; bestuurder gewond

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - In Barneveld is een auto maandagavond in een droge sloot beland. Het ongeval gebeurde op de Espeterweg.

De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe de auto in de droge sloot terecht is gekomen. Het voertuig is door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld.