'Het geheim van ons paasvuur? Een jerrycan met diesel!'

BRUMMEN - Vanavond op Tweede Paasdag zijn in Gelderland opnieuw paasvuren ontstoken. Een van de laatste paasvuren die dit weekend werd aangestoken, was die van Brummen. Honderden mensen kwamen naar de Knoevenoordstraat om de vlammen te zien.

Het paasvuur in Brummen werd voor de zesde maal georganiseerd, op een weiland achter Café de Vroolijke Frans. 'Wij ontsteken het vuur speciaal op tweede paasdag,' vertelt organisator Theo van Enckevort. 'Op eerste paasdag worden al heel veel vuren ontstoken. Zo zijn wij de enige in de omgeving en dat trekt mensen.'

De vlammenzee was live te zien op onze Facebookpagina:

Het vuur wordt ontstoken door Marius Heutink. 'Mijn geheim is een jerrycan met vijf liter diesel.' En inderdaad, Heutink weet waar hij het over heeft. In een mum van tijd staat de stapel hout in lichterlaaie.

Er komt heel veel rook van het vuur af, soms zijn de wolken zelfs een beetje groen. Is dat niet slecht voor het milieu? 'Brand is brand, maar dit zijn milieuvriendelijke dingen hoor', zegt een toeschouwer. 'Het is de natuur die hier brandt.'