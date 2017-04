Koud he? We krijgen hagel, vorst en misschien wel natte sneeuw

WAGENINGEN - Voor koukleumen is het afzien de komende dagen. Wie dacht dat we met een aantal mooie weken verlost waren van de winterkou, komt bedrogen uit.

Het is koud voor de tijd van het jaar, vertelt Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen. Het lekkere lenteweer blijft voorlopig uit. De oorzaak is koude lucht die van de Noordpool afkomstig is.

Er kan komende nacht zelfs wat hagel of natte sneeuw vallen, zegt de meteoroloog, bijvoorbeeld op de hogere plekken op de Veluwe. De kans bestaat dat we morgenochtend voor vertrek de ruiten moeten krabben.

Een echte rilnacht

In de nacht naar woensdag kan een extra deken geen kwaad. 'Dat wordt een echte rilnacht', zegt Bloem. De temperatuur kan dalen tot -3 graden. Mocht u al plantjes buiten hebben staan die slecht tegen de vorst kunnen: vergeet ze niet naar binnen te halen of gooi er een fleecedeken overheen.

Uiteindelijk gaat het er wat betreft de temperatuur deze week toch nog beter uitzien. Donderdag gaat de zon flink schijnen en vrijdag loopt het kwik op tot 14 graden, maar wel onder een bewolkte hemel.

Zie ook: de voorspellingen voor de komende dagen in uw gemeente