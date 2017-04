Rijbewijs halen? Zo scoort jouw rijschool

ARNHEM - Het slagingspercentage van rij-examens in de regio Arnhem-Nijmegen lag in 2016 een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. De regio staat op een 37ste plek van de in totaal veertig regio's.

Zo'n 46,4 procent van alle rij-examens leverde in de regio een rijbewijs op, blijkt uit een analyse van Omroep Gelderland op basis van de cijfers van het CBR, dat de examens afneemt.

De Veluwe doet het een stuk beter, de regio heeft een slagingspercentage van 55,8. Zuidwest-Gelderland heeft een percentage van 53,7 en in de Achterhoek ligt dat op 51,4.

Lage scores

Is het dan alleen maar kommer en kwel in de regio Arnhem-Nijmegen? Nee, daar zitten genoeg prima rijscholen, maar hun uitstekende slagingspercentages worden gedrukt door een hoop rijscholen met abominabele scores.

Tientallen rijscholen overleggen over 2016 slagingspercentages van 70 procent of meer. Maar er zijn er ook veel met scores van 30 of 20 procent. Of zelfs nog minder.

Weten hoe goed jouw rijschool scoort? Bekijk het hier:

'Ik kijk nooit naar die cijfers'

Niet voor alle rijscholen is het slagingspercentage overigens doorslaggevend. Bijvoorbeeld voor autorijschool Sandra in Barneveld, waar het percentage in 2016 tussen de vijf tot tien procent lag.

Dat kan kloppen, zegt de rijschoolhoudster tegen Omroep Gelderland. '80 procent van mijn leerlingen heeft bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of faalangst. Ik kijk dus ook nooit naar die cijfers. Veel rijscholen nemen zulke leerlingen niet aan, ik wel.'

En als het aan Sandra ligt, verandert dat niet. 'Ik ben bezig om daar een papiertje voor te halen. Ik vind mijn werk zo leuk en dat weten ze bij het CBR ook. Ze bellen soms zelfs voor een bijzondere leerling.'