'Ik kan er geen 220 opzetten'; vandaag onthulling Anne Frankboom

DOESBURG - De Anne Frank Montessorischool in Doesburg onthult vandaag de nieuwe Anne Frankboom. De boom is de vervanger van de vorige boom die onherstelbaar vernield werd.

De opvolger stond een paar weken later al op de plek, met dank aan een kweker in Groningen. De datum van de onthulling is een symbolische. 'Anne Frank heeft in haar dagboek drie keer de kastanjeboom genoemd. Een van die keren is 18 april, dus het leek ons een goed idee om de boom vandaag te onthullen', legt locatiemanager Martijn Helmers uit.

Klein maar fijn

Het gaat volgens Helmers goed met de nieuwe boom. 'Hij is nog wat kleiner dan de vorige, maar verder is het precies dezelfde boom. We gaan hem water geven en dan hopen we dat ie iets langer blijft staan dan de vorige boom.'

Want hij hoopt dat de vandalen nu snappen dat de boom een bijzondere positie heeft. 'Ik hoop dat de vele media-aandacht voldoende is en dat de vandalen snappen dat ze iets vernield hebben wat veel waarde heeft. Maar ja...ik kan er ook geen 220 opzetten jammer genoeg.'

