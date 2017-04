Volendamse kater dreunt ondanks zege nog na bij Bryan Smeets

ARNHEM - Bryan Smeets kon niet echt uitbundig zijn na de zwaarbevochten zege maandag op MVV. 'We hebben het vrijdag laten liggen.'

De middenvelder en aanvoerder van De Graafschap heeft het hart op de tong en is altijd eerlijk in zijn analyses na wedstrijden. 'Kijk, ik ben blij dat we weer punten hebben afgenomen van een goede tegenstander. Hoewel moeizaam win je namelijk toch weer en dat doen we thuis wel vaker de laatste tijd.'

Afhankelijk

'Maar tegen Volendam hadden we ook moeten winnen', vervolgt Smeets. 'We hebben het daar ook uitgebreid over gehad. Dan sta je hier nu heel anders. Daar laat je het liggen en die kater heb ik nog steeds inderdaad. Nu ben je namelijk weer afhankelijk', zucht Smeets na de 2-0 zege.

Tweede helft moeizaam

Smeets was weer belangrijk met een prima assist op goaltjesdief Piotr Parzyszek. De Pool maakte tegen MVV zijn 25e competitietreffer. De Limburgers maakten het De Graafschap na rust nog heel moeilijk. 'In de eerste 20 minuten waren we heer en meester. Ze hadden niets te zeggen. In de tweede helft was het erg moeizaam van ons en krijgen zij nog grote kansen. Gelukkig zit Van Mieghem de turbo er nog even op. We tonen als ploeg wel mentale weerbaarheid.'

Mindere dag

Na de 2-0 overwinning op zijn oude club worstelde Smeets dus met gemengde gevoelens. 'Alles kan nog gebeuren, maar als Cambuur de normale dingen doet winnen zij gewoon van RKC. Thuis zijn ze erg goed. Maar misschien hebben ze een mindere dag. Wij gaan met vertrouwen naar Almere en dan zien we het na afloop wel. De tiende plek is ook nog mogelijk. Maar dan moeten we nu wel drie keer winnen.'