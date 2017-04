Crosser gewond, traumahelikopter ingezet

Foto: Stefan Verkerk

HET LOO OLDEBROEK - Bij een ongeluk tijdens het motorcrossevenement bij Oldebroek is in ieder geval één crosser gewond geraakt. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet.

Volgens de organisatie raakte de crosser gewond nadat hij met een andere crosser in botsing kwam. Daardoor belandde hij in de hekken. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De crosser is met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Zie ook: WK Zijspancross in Oldebroek