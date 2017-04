Lion Kaak: 'Vierde periode winnen wordt lastig verhaal'

DOETINCHEM - De Graafschap blijft in de strijd om de vierde periode te winnen na de 2-0 overwinning op MVV Maastricht. 'De vierde periode pakken wordt een lastig verhaal. We hebben het helaas niet in eigen hand', zegt een nuchtere Lion Kaak.

De middenvelder begon in de basis, in plaats van de geblesseerde Robert Klaasen. Kaak en zijn ploeggenoten stonden na acht minuten al op voorsprong door een goal van Piotr Parzyszek.

Hierna gingen de zwarten uit Maastricht beter voetballen en kregen ze enkele grote kansen. Kaak: 'We hadden moeite met positiewisselingen bij MVV na het doelpunt. Ook verloren we grip op het middenveld, speelden we te snel de lange bal en was ons spel te onrustig.'

Kaak warmt zich op voor uiteindelijk negentig minuten voetballen tegen MVV. Foto: Omroep Gelderland.

'Bednarek pakt punten dit seizoen'

De grootste kans voor de uitploeg was in de slotfase. Invaller Dyon Gijzen schoot van dichtbij op doel, maar Filip Bednarek keerde op geweldige wijze. 'Bednarek zorgde ervoor dat we nog de vierde periode kunnen winnen. Hij pakte dit seizoen al vaker punten voor ons.'

In de extra tijd zette invaller Daryl van Mieghem de 2-0 op het scorebord. 'De wedstrijd was allesbehalve makkelijk, maar we hebben verdiend gewonnen Als je kijkt hoe wij de laatste tijd bezig zijn, dan dwing je zulke overwinningen af', blikt de Hengeloër terug.

Beslissing volgende week

SC Cambuur wist maandagmiddag ook te winnen van Jong FC Utrecht en staat daardoor aan kop in de vierde periode. De Graafschap heeft evenveel punten als de club uit Leeuwarden, maar een minder doelsaldo.

Volgende week vrijdag wordt bekend wie er aan de haal gaat met de vierde periode. De Doetinchemers spelen dan een uitduel tegen Almere, en Cambuur krijgt RKC Waalwijk op bezoek.

