Was dit het meest bijzondere paasontbijt van Gelderland?

WIJCHEN - We kennen allemaal het traditionele paasontbijtje. Sommige mensen pakten dit op een wel heel bijzondere manier aan.

Leden van duikvereniging De Kaaiman uit Nijmegen waren 18 meter afgedaald om onder water aan de ontbijttafel een eitje te tikken. De duikvereniging vierde hiermee de opening van het nieuwe duikseizoen na de winter.

Waterdichte ton

Bang voor natte broodjes hoefden ze niet te zijn. Op de bodem van het meertje Berendonck bij Wijchen staat namelijk een onderwaterhuis. 'We doen al het eten in een waterdichte ton en die gaat dan mee naar beneden,' zegt voorzitter Mike Kuijpers. 'Dat gaat dan via het sluisje naar binnen.'

Paastafelkleedje

Binnen ontbrak het nergens aan. Op de tafel lagen een mooi paastafelkleedje, er was koffie, paasstol en er waren natuurlijk ook gekookte eitjes. Maar het belangrijkste voor de duikers is de locatie. 'Het is echt fantastisch, zegt Maris van Essen die net uit het water kwam. 'Het is wel een gezelligere sfeer zo onder water met elkaar. Echt genieten.'