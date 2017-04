Henk de Jong: je weet het niet, maar Cambuur heeft hele goede ploeg

DOETINCHEM - De Graafschap kan de 4e periode nog altijd winnen, maar dan moet het vrijdag zelf winnen en Cambuur punten laten liggen.

Henk de Jong bleef met De Graafschap opnieuw ongeslagen op eigen veld. De laatste nederlaag dateert van 20 januari tegen FC Den Bosch. 'We hebben vandaag gewonnen van een goede tegenstander', zegt De Jong na de 2-0 zege die met hangen en wurgen tot stand kwam.

Bednarek

De 1-0 van Parzyszek viel al snel. 'We begonnen goed, daarna kregen we het toch lastiger. In de tweede helft mag je van geluk spreken want er kunnen er ook zo drie in vliegen. Bednarek redt een aantal keren fantastisch en houdt ons op de been.'

Snelheid voorin

In de extra tijd maakte Van Mieghem aan alle onzekerheid een einde. 'Je brengt Daryl net als in Volendam. Nu doet hij gelukkig wel wat we van hem verwachten. Met zijn snelheid kan hij een wedstrijd voor je beslissen en dat doet hij nu', zag De Jong.

Wel aardig

De Graafschap wint veel, maar heeft nog altijd geen zekerheid over de play-offs. Cambuur kan het volgende week thuis tegen RKC afmaken, De Graafschap moet naar Almere City. 'We halen uit de laatste 12 wedstrijden wel 28 punten. Dat is wel aardig hoor. RKC moet ook nog he? Je weet het niet, maar ik vind Cambuur wel echt een goede ploeg hoor.

Biertje

Maar weet je, stiekem hoop ik voor ons op plek 10. Dat heb ik eigenlijk nog liever dan de periode, want het betekent dat we nog drie keer gaan winnen', reageert De Jong. De eerste kans op succes is echter volgende week. De Graafschap moet winnen in Almere. 'Ik hoop op een vol uitvak en weer een geweldige steun. Ik val misschien in herhaling, maar onze supporters zijn echt fantastisch. En nu nemen we hier mooi een biertje op', besloot de kleurrijke coach van De Graafschap.