Boy van de Beek: het kan en gaat gebeuren

VOLENDAM - Boy van de Beek gelooft erin dat Achilles gaat ontsnappen aan degradatie.

"Ja het kan en het gaat ook gebeuren", lacht de middenvelder.

"Ik heb er vertrouwen in, heel veel vertrouwen. Als je ziet hoe iedereen vecht voor het elkaar. Een dikke pluim voor het team. Het lijkt een beetje op vrijdag. Toen kwamen we ook 1-0 achter en we blijven doorgaan. Dat zit wel goed in de groep. Nu scoren we 1-1 en Niek Versteegen maakt hem heel koel af."

Vrijdag komt concurrent Dordrecht naar Groesbeek. "Zij hebben 2-0 verloren. Als wij het ze vrijdag lastig kunnen maken en drie punten pakken, worden het nog twee mooie wedstrijden daarna. Je zal wel denken, wat is dit voor Achilles? Maar we hebben tegen elkaar gezegd dat we lekker moeten blijven voetballen. En dan zie je dat ze tegen een ploeg als Volendam drie punten kan pakken."