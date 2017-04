Achilles-trainer Eric Meijers: wij zijn net Jezus

VOLENDAM - Trainer Eric Meijers van Achilles'29 maakte een toepasselijke vergelijking na de zege op Tweede Paasdag in Volendam.

"Wij zijn net Jezus. We zijn uit de dood herrezen. Hier staat een trotse trainer. In vier dagen tijd halen we zes punten. We zijn weer terug in de competitie, maar we hebben nog helemaal niets. We waren al tien keer afgeschreven, maar ik denk dat het nu echt loos gaat."

"We beginnen op dezelfde manier als afgelopen vrijdag met een klotegoal tegen. Dan hebben de eerste helft de zaken in de organisatie goed hebben staan. In de tweede helft komen we verdiend op voorsprong en moeten we nog 3-1 maken via Wim Bokila. Daarna heeft Volendam met vijf, zes aanvallers spelen en halen we nog een bal van de lijn. Maar we hebben daar goed op geanticipeerd."