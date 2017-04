Raadslid na winst Miljoenenjacht: 'De hondjes krijgen nu elke dag een extra bot'

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het Apeldoornse VVD-raadslid Sytse Wiering uit Apeldoorn is in zijn nopjes met de enorme geldprijs die hij won in het televisieprogramma Miljoenenjacht met Linda de Mol. Hij won in totaal 590.000 euro.

Echt gekke dingen gaat Sytse Wiering er niet van doen. 'Het leven wordt gemakkelijker. We kunnen een aantal dingen doen die we graag willen doen met z'n tweeën. Een heel prettig gevoel.' Bij Wiering staat bijvoorbeeld binnenkort een luxe camper voor de deur. 'Een beetje zweven' De aflevering werd twee weken geleden al opgenomen en al die tijd moest het raadslid de kaken stijf op elkaar houden. Wiering weet nog goed hoe hij zich voelde toen hij de prijs won. 'Ik heb nooit van mijn leven drugs gebruikt, maar ik voelde mij daar toch een beetje zweven. Alsof je in een hele andere dimensie leeft.' De twee hondjes van Wiering hebben geen idee dat hun baasje een stuk rijker is geworden, maar ook zij gaan er op vooruit. 'De hondjes krijgen nu elke dag een extra bot.'