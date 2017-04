Dit zijn de winnaars van het Eierzoekspel op Radio Gelderland

Een van de winnaars - Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op tweede paasdag had Radio Gelderland acht grote paaseieren verstopt in de provincie. Op de radio en op Facebook en Twitter werden tips gegeven over de vindplek van de paarse eieren van Omroep Gelderland.

In de eieren zat een geheim telefoonnummer verstopt. De vinders moest dit nummer bellen en kregen te horen dat zij een verrassingspakket van Omroep Gelderland hadden gewonnen. De eieren lagen in de volgende plaatsen: Ei 1: Brummen

Ei 2: Twello

Ei 3: Elst

Ei 4: Culemborg

Ei 5: Aalten

Ei 6: Ochten

Ei 7: Barneveld

Ei 8: Wijchen Onze verslaggever ging in de loop van de dag bij de winnaars langs om de prijs te overhandigen! Kim Broekhuisen uit Brummen Rick Huisman uit Twello Sjoerd van Manen uit Elst was niet thuis... Hanneke van Zanten uit Culemborg Geluksvogel Michiel Wellink uit Aalten was ook even weg... Shirley Molenaar uit Lienden Daniel Hol uit Barneveld Sophie van Paassen uit Wijchen