Verdachte van verkrachting Ede wordt niet vervolgd

EDE - De 17-jarige Edenaar die werd verdacht van het verkrachten van een 18-jarige Edese wordt niet vervolgd. De zaak is geseponeerd, meldt De Gelderlander.

De Edenaar was al eerder vrijgelaten. De verdachte kwam in beeld nadat de vrouw verklaarde tijdens de Heideweek door hem te zijn verkracht.

Volgens de krant heeft het Openbaar Ministerie de zaak geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs is dat de Edenaar de vrouw daadwerkelijk heeft verkracht. Wel is duidelijk geworden dat de twee elkaar in de nacht van 22 op 23 augustus hebben ontmoet.

Er zijn geen andere verdachten in de zaak.

