Twee zweefvliegtuigjes maken voorzorgslanding

VELP - Twee zweefvliegtuigen hebben maandagmiddag een voorzorgslanding moeten maken. De vliegtuigen moesten landen bij Velp en in Arnhem.

In Arnhem kwam het zweefvliegtuigje terecht in een akker aan de Schelmseweg. Piloot Rob Flantua raakte niet gewond. 'Ik had niet genoeg thermiek om boven te kunnen blijven en daarom ben ik hier geland.'

De piloot is niet onder de indruk van de voorzorgslanding. 'Als zweefvlieger weet je, als je over land gaat, dat je niet altijd binnen 'glijbereik' van een vliegveld bent. Je bent altijd voorbereid om een landing ergens in een akker of weiland te maken. Je ziet ruim van te voren aankomen dat het moeilijk is en ik had deze akker al van verre gespot'

Eerder ging het mis tussen Velp en Rheden. Het vliegtuigje kwam terecht in een weiland aan de Zutphensestraatweg. Het is nog niet bekend waardoor dit vliegtuigje plotseling moesten landen.

Foto: Sander Damen uit Arnhem