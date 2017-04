'Bizarre opmerkingen' bij wegafsluiting ernstig ongeval

ELLECOM - De politie Rheden-Rozendaal stuitte afgelopen vrijdag op onbegrip toen ze de Ellecomsedijk (N317) in Ellecom moest afsluiten vanwege een ernstig verkeersongeval. 'Tot onze verbazing hoorden wij een paar bizarre opmerkingen voorbijkomen.'

Bij het ongeval werd een voetganger geschept door een passerende auto toen hij de weg wilde oversteken. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.

'Irritant gedoe'

Na de aanrijding sloot de politie de N317 aan beide kanten volledig af. Dat werd haar niet in dank afgenomen. 'Ppff, moet dit nou op vrijdagmiddag?! Hallo, ik kan er toch wel even gauw tussendoor, ik moet namelijk die kant op. Ik moet daarheen, als u aan de kant gaat dan kan ik er langs. Nu moet ik helemaal omrijden, wat een irritant gedoe zeg! En waarom moet dat nu net voor Pasen?!', werd er onder meer geroepen.

Verbaasd

De politie Rheden-Rozendaal die het verkeer aan het regelen was, verbaasde zich over het vele gemopper. 'Wij snappen dat het vervelend is dat u moet omrijden. Wij vragen echter wel uw begrip voor de situatie. Weet dat wij een weg nooit zomaar afsluiten en als wij dit doen dat wij hier een goede reden voor hebben', schrijft ze op haar Facebookpagina.

'Houdt uw ergernissen voor u'

Wordt u omgeleid? Dan heeft de politie Rheden-Rozendaal de volgende tips:

Houdt u aan de aanwijzing van de verkeersregelaar.

Blijf gewoon doorrijden zodat het verkeer blijft doorstromen en ga niet midden op de weg stilstaan.

Zoek een veilige plek om te stoppen zodat u daar uw navigatie opnieuw kan instellen op een alternatieve route.

Houdt uw ergernissen voor u! Bedenk dat omrijden in de meeste gevallen ongeveer 10 minuten extra tijd in beslag neemt.

Zie ook: Man zwaargewond na aanrijding bij Doesburg; IJsselbrug dicht