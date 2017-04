Wonder van Groesbeek blijft mogelijk; Achilles'29 wint in Volendam

VOLENDAM - Achilles'29 heeft een cruciale wedstrijd bij Volendam gewonnen. Het werd 2-1 en daardoor is het wonder van Groesbeek nog steeds mogelijk. Concurrent Dordrecht verliest en daardoor is het gat nog maar drie punten.

90+2 Afgelopen! Achilles wint met 2-1 en daardoor is het wonder van Groesbeek nog steeds mogelijk. De Groesbekers houden stand in een spannende slotfase. 90+2 Kortstam haalt nog een bal van de lijn, wat een spanning. 90. Invaller Bokila krijgt een enorme kans! Van een meter schiet hij over. Ook aan de andere kant nog een kans, maar het blijft 1-2. 87. De derde een laatste wissel van de wedstrijd. Wim Bokila komt in het veld voor doelpuntenmaker Niek Versteegen. 85. Trainer Eric Meijers weet dat zijn ploeg het echt spannend kan maken in de slotfase van de competitie. Maar dan moeten ze het hier nog even volhouden. Voorlopig schijnt de zon voor de trainer. 81. Van Son schiet een vrije trap via de muur over. Achilles moet het nog ruim tien minuten volhouden. 78. Robbert te Loeke heeft het niet druk gehad na de rust. Als dat zo blijft, gaat het goed voor Achilles. 75. Achilles komt er maar moeizaam uit. Imran Oulad Omar valt in voor Van de Beek. 72. Blessure bij Boy van de Beek, de man van de fraaie gelijkmaker. Maar hij bijt door. 70. Spanning bij trainer Eric Meijers. Volendam dringt nu wel serieus aan. 66. Het ziet er steeds mooier uit voor Achilles. Want Dordrecht staat met 2-0 achter. Het verschil kan dus terug worden gebracht naar drie punten. En vrijdag komt Dordrecht naar Groesbeek. 60. En meteen ook maar de 1-2. Versteegen speelt Verhulst uit en tikt de bal uit een lastige hoek beheerst binnen. 57. Een bekeken lob van Boy van de Beek en het is gelijk. 55. Het goede nieuws komt voorlopig uit Dordrecht, want de concurrent van Achilles staat ook achter tegen Telstar. 53. Een goede aanval van Achilles wordt besloten met een slap schot van Nassim Amaarouk, de minste speler vanmiddag bij de zwart-witten. 51. Maar de spits krabbelt weer op. Hij zorgt vanmiddag toch voor de meeste dreiging. 50. Niek Versteegen blijft even geblesseerd liggen na een botsing. 48. Achilles dringt meteen aan en het is paniek achterin bij Volendam. 46. Kürsad Sürmeli komt erin bij Achilles. Thoone is gewisseld. 45. Ruststand 1-0. Aanvoerder Freek Thoone overlegt met trainer Eric Meijers, want Achilles hoeft hier echt niet te verliezen. 43. Volendam bakt er ook weinig meer van. Hier valt meer te halen. 35. Ondertussen redt Te Loeke moeizaam op een schot van Veerman. 33. Er wordt ook een slagersbon beschikbaar gesteld, zo meldt de speaker nu. De prijs valt in vak JD. Collega Julian Droog van De Gelderlander heeft wel de juiste initialen, maar de prijs gaat aan zijn neus voorbij. 30. De geblesseerde Jesse Edge denkt er het zijne van op de tribune. 26. En weer loopt Versteegen er zo op snelheid doorheen, maar de Limburger gaat voor een Schwalbe en dat wordt niet gehonoreerd met een strafschop. 25. Deze oproep heeft het stadion in Volendam niet echt vol gekregen. 24. Versteegen blijft dreigend, een aardige poging van de spits gaat net over de kruising. 22. De speaker heeft een leuke boodschap: als er een ei onder je stoel ligt, krijg je een cadeau. Helaas niets voor het Gelderse journaille hier op de perstribune. 20. Versteegen breekt knap door, maar heeft dan een krachteloos schot. 18. De passes van de Groesbekers zijn erg slordig. Zo wordt het niks hier. 14. Achilles lijkt de klap van de snelle tegengoal een beetje te boven, want er wordt nu wat beter gevoetbald. 12. Kürsad Sürmeli is geïrriteerd, want de middenvelder is zijn basisplaats kwijt. 10. Te Loeke heeft moeite met een schot van Van der Heijden, maar heeft geluk dat er niet scherp wordt gereageerd bij de rebound. 2e minuut: Van Son schiet, Robbert te Loeke redt, maar via Doriano Kortstam caramboleert de bal in het doel. Meteen dus al 1-0. 14.31 We beginnen eraan in Volendam. 14.20 Spanning bij de spelers van Achilles'29, dat bij een nederlaag vanmiddag officieus al kan degraderen. 14.00 Niek Versteegen, vrijdag nog matchwinner tegen Den Bosch, krijgt nu een basisplaats. Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; van de Beek, van Steen, Dekkers; Amaarouk, Versteegen, Thoone. 13.55 Volendam blijft een fraai plaatsje aan het IJsselmeer.