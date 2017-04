Liveblog: Achilles met 1-0 achter en een slagersbon en paaseieren in Volendam

VOLENDAM - Achilles'29 is op zoek naar de volgende strohalm om degradatie uit te stellen. Vanmiddag spelen de Groesbekers in Volendam.

TUSSENSTAND: 1-0

35. Ondertussen redt Te Loeke moeizaam op een schot van Veerman.

33. Er wordt ook een slagersbon beschikbaar gesteld, zo meldt de speaker nu. De prijs valt in vak JD. Collega Julian Droog van De Gelderlander heeft wel de juiste initialen, maar de prijs gaat aan zijn neus voorbij.

30. De geblesseerde Jesse Edge denkt er het zijne van op de tribune.

26. En weer loopt Versteegen er zo op snelheid doorheen, maar de Limburger gaat voor een Schwalbe en dat wordt niet gehonoreerd met een strafschop.

25. Deze oproep heeft het stadion in Volendam niet echt vol gekregen.

24. Versteegen blijft dreigend, een aardige poging van de spits gaat net over de kruising.

22. De speaker heeft een leuke boodschap: als er een ei onder je stoel ligt, krijg je een cadeau. Helaas niets voor het Gelderse journaille hier op de perstribune.

20. Versteegen breekt knap door, maar heeft dan een krachteloos schot.

18. De passes van de Groesbekers zijn erg slordig. Zo wordt het niks hier.

14. Achilles lijkt de klap van de snelle tegengoal een beetje te boven, want er wordt nu wat beter gevoetbald.

12. Kürsad Sürmeli is geïrriteerd, want de middenvelder is zijn basisplaats kwijt.

10. Te Loeke heeft moeite met een schot van Van der Heijden, maar heeft geluk dat er niet scherp wordt gereageerd bij de rebound.

2e minuut: Van Son schiet, Robbert te Loeke redt, maar via Doriano Kortstam caramboleert de bal in het doel. Meteen dus al 1-0.

14.31 We beginnen eraan in Volendam.

14.20 Spanning bij de spelers van Achilles'29, dat bij een nederlaag vanmiddag officieus al kan degraderen.

14.00 Niek Versteegen, vrijdag nog matchwinner tegen Den Bosch, krijgt nu een basisplaats.

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; van de Beek, van Steen, Dekkers; Amaarouk, Versteegen, Thoone.

13.55 Volendam blijft een fraai plaatsje aan het IJsselmeer.